DUBAI – Mauro Zarate torna a far parlare di se non tanto per le sue gesta calcistiche con la maglia dell’Al Nasr, ma per la sfuriata ai danni di sua moglie Natalia Weber.

La compagna dell’ex bomber della Lazio, stava trascorrendo alcune ore di relax sulla spiaggia di Palm Jumeirah a Dubai e, tra un bagno e una tintarella, ha deciso di postare una foto molto sexy su Instagram.

Immediata la reazione dei suoi fan che la hanno riempita di apprezzamenti, alcuni anche abbastanza pesanti. La foto, e i commenti dei fan, hanno mandato su tutte le furie Mauro Zarata che ha iniziato a insultare la moglie:

“Cancella la foto svergognata. Idiota ma che fai… secondo me dovresti togliere quell’immagine con tutti quei commenti che genera…”

Ecco la foto postata da Natalia Weber che ha mandato su tutte le furie Zarate: