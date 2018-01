ROMA – Adolf Hitler, “Lotta senza quartiere a socialisti ed ebrei…”: l’intervista del 1923 ripubblicata da La Stampa. Se desta una certa lugubre impressione osservare come già nel 1923 Adolf Hitler prevedesse il suo destino di dittatore e l’insediamento di un regime totalitario in Germania, non stupisce come sin dal’inizio la sua ossessione politica ed esistenziale fossero gli ebrei accusati di ogni nefandezza.

“Hitler il fascista”, un prezioso documento storico che La Stampa ripubblica oggi a quasi un secolo di distanza, l’intervista al futuro fuhrer quasi miracolosamente ottenuta dal grande giornalista Giulio De Benedetti pubblicata il 28 marzo 1923 sulla Gazzetta del Popolo, avrebbe dovuto intitolarsi “Hitler il veggente”.

Attributo che ricorre, quasi a mo’ di scherno nemmeno troppo trattenuto, per illustrare questa figura esaltata e inquietante, per De Benedetti ancora quasi una macchietta, un personaggio manovrabile e manovrato. Ma nel colloquio che riesce ad ottenere quasi fortuitamente nonostante diversi appostamenti, c’è già in nuce tutto quello che si sarebbe affermato con tragica evidenza.