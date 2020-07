Così si ripromette di agire il Governo di Boris Johnson. Con la giustificazione offerta dal covid-19, il budget britannico per gli aiuti ai paesi esteri potrebbe essere ridotto di 3 miliardi, dal livello attuale di 15 miliardi di sterline. E’ quanto ha riferito in una conversazione privata il ministro degli Esteri Dominic Raab e riportato dal Mail on Sunday.

Fonti del governo hanno attribuito alla pandemia la responsabilità dei tagli. Sottolineando che il budget per gli aiuti esteri è automaticamente collegato alle dimensioni dell’economia.

L’iniziativa è in un momento in cui alcuni big dei Tories sono irritati per l’annuncio a sorpresa di Boris Johnson.