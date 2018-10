ROMA – Angela Merkel, dopo la sconfitta elettorale in Assia, lascia la segreteria della Cdu. L’Ansa riferisce un’agenzia tedesca che cita fonti vicine al partito. In questo modo sarebbe escluso un nuovo cancellierato. Merkel ha escluso anche di assumere in futuro ruoli in Europa. E’ l’inizio della fine dell’era Merkel, che da 13 anni guida da cancelliere la Germania. Decisive le recenti batoste elettorali, prima in Baviera, ieri in Assia, dove la Cdu ha ceduto 11 punti percentuali insieme alla Spd con la quale condivide la maggioranza nella Grosse Koalition, giunta al capolinea come formula di governo.

La giornata, per certi versi storica, era cominciata con le voci di una Merkel intenzionata a lasciare la guida della Cdu ma non il cancellierato. All’alba dell’ultima cocente delusione elettorale la svolta.

Le urne dell’Assia consegnano l’ennesimo schiaffo ad Angela Merkel, come ampiamente previsto dai sondaggi: la Cdu tocca il risultato peggiore dal 1966 e vede trionfare gli alleati Verdi. La Cdu passa dal 38,3% dei consensi del 2013 al 27%. La Spd (i socialdemocratici) affondano al 19,8% dal 30,7% (-10,9%), i Verdi guadagnano l’8,7% attestandosi al 19,8%, superando al photofinish la Spd (94 voti).

Grande affermazione (+9%) per Afd il partito di destra catalizzatore di euroscettici e xenofobi che raggiunge il 13,1%. “L’Afd è il primo vincitore delle elezioni in Assia” perché “con il 9% in più abbiamo avuto la crescita maggiore” più ancora dei Verdi, ha detto l’eurodeputato della Afd, Joerg Meuthen, nel corso di una conferenza stampa post-elettorale a Berlino.I liberali di Fdp sono al 7,5% (+2,5%), la sinistra di Linke al 6,3%