BERLINO – Nuovo tremore in pubblico per Angela Merkel, il terzo in poche settimane. A riferirlo sono testimoni oculari che hanno sorpreso la cancelliera tedesca mentre le venivano resi gli onori militari insieme al primo ministro finlandese Antti Rinne. E’ successo durante l’esecuzione degli inni nazionali. Questa volta, tuttavia, il tremore non sarebbe stato così forte come nei casi precedenti.

È già il terzo episodio di questo tipo in poco più di tre settimane. A metà luglio, Merkel tremò violentemente ricevendo la visita del nuovo presidente ucraino Volodymyr Selenskyj. Solo nove giorni dopo, al giuramento del nuovo ministro della Giustizia Christine Lambrecht, successe la stessa cosa.

Inizialmente la colpa del tremore era stata attribuita ad una disidratazione determinata dagli altissime temperature registrate a Berlino nelle ultime settimane. Tuttavia, oggi nella capitale tedesca la temperatura è decisamente autunnale. (Fonte: Ansa).