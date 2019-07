Angela Merkel e i tremori, qual è la sua malattia misteriosa?

ROMA – Qual è la malattia misteriosa di Angela Merkel? Dopo i tremori che l’hanno colpita nel corso di due incontri ufficiali, i servizi segreti di tutto il mondo stanno cercando di mettere le mani sulle cartelle cliniche della cancelliera tedesca. A Osaka, mentre partecipava al summit del G20 ha avuto il secondo episodio di incontrollabile tremore. La prima volta, durante l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, si è parlato di disadratazione mentre la seconda, accanto al presidente della Germania Frank-Walter Steinmeie, a dieci giorni di distanza, in base a quanto riferito dallo staff era di tipo psicologico, causato dai ricordi del primo episodio.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, tuttavia, diverse agenzie di spionaggio del mondo non sono convinte dalla spiegazione e hanno avviato delle indagini per scoprire le condizioni di salute della cancelliera. Il giorno successivo al primo episodio di tremore, mentre si recava in Giappone, la Merkel ha affermato di essere certa che “è una reazione che sparirà così come è arrivata”. Alla domanda se abbia visto un medico e scoperto quale fosse stata la causa dei tremori, la 64enne cancelliera ha risposto di non avere “nulla in particolare da segnalare” e insistito “sto bene”. Ma al summit di Osaka non era proprio in forma, anche se sette fusi orari di differenza fra Germania e Giappone, più le estenuanti trattative del vertice, potrebbero essere una motivazione. (Fonte: Daily Mail)