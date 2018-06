ROMA – Cecile Kyenge parla del caso Aquarius e punta il dito sia contro Matteo Salvini che Emmanuel Macron. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La Kyenge spiega che se il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini deve vergognarsi, per aver tracciato “una pagina triste dell’Italia”. Non da meno, sottolinea, è stato il comportamento di Macron: “Tra lui e Salvini guardando ciò che accade alla frontiera di Ventimiglia non cambia molto”.

La Kyenge è stata intervistata la mattina del 12 giugno dal programma radiofonico ECG, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Sul caso Aquarius ha dichiarato:

“E’ una pagina triste per il nostro Paese, per quello che riguarda il nostro primato, l’aspetto umanitario che l’Italia ha messo davanti a tutto in questi anni. Prima di tutto bisogna salvare le vite umane, questo principio deve rimanere all’interno delle nostre istituzioni e all’interno della nostra società. Possiamo cambiare le regole, possiamo discutere di tutto, la politica si deve fare per prevenire, non può essere fatta sulla pelle delle persone. Ci sono responsabilità a diversi livelli, le regole in vigore non bastano, non fanno chiarezza su chi e come debba gestire i fenomeni migratori. Noi italiani dobbiamo impegnarci a salvare le vite e a cambiare le regole nell’Unione Europea. Il linguaggio di Salvini, sostenuto anche da Di Maio, lo trovo anche in altri leader dell’Unione Europea. Ad esempio le frontiere francesi sono chiuse. Qui c’è il mare e fa più notizia. Tra Macron e Salvini guardando ciò che accade alla frontiera di Ventimiglia non cambia molto. Si può fare qualunque discussione, ma mai sulla pelle delle persone”.

Parlando di Salvini, la Kyenge ha poi aggiunto: