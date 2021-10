nfranto le restrizioni del lockdown a Natale 2020, ospitando un’amica al n. 10 di Downing Street, residenza del primo ministro britannico. Secondo quanto riportato dal migliore amica di Carrie, l’attivista politica Nimco Ali. Le regole valgono per tutti? Boris e Carrie Johnson sono accusati di aver iospitando un’amica al n. 10 di Downing Street, residenza del primo ministro britannico. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si tratterebbe della, l’attivista politica Nimco Ali.

La notizia è stata ripresa pubblicata in origine dalla rivista statunitense Harper’s Magazine. Il primo ministro britannico ha respinto le affermazioni. L’articolo riferiva inoltre che Carrie Johnson ha “modellato” l’abbigliamento e l’immagine pubblica seguendo lo stile di Kate Middleton ed è “amareggiata” dal fatto che la duchessa di Cambridge abbia più pubblicità. Il portavoce del Primo Ministro e di Carrie hanno affermato che entrambe le affermazioni erano false.

Boris e Carrie Johnson, il rapporto tra il primo ministro e la first lady

Nell’articolo viene affermato che la moglie di Johnson ha “radunato intorno a lei una corte impressionante”. Il primo ministro è invece descritto come una “figura solitaria” e “abbastanza spaventato” dalla consorte. L’articolo afferma che Johnson trascorre “sempre più tempo al piano di sotto” al n. 10 a leggere, incluso un libro della sua ex moglie Marina Wheeler, perché “non vuole portarlo al piano di sopra”, dove vive con Carrie e il piccolo Wilfred.

L’autrice dell’articolo di The Harper’s è Lara Prendergast, direttore esecutivo della rivista The Spectator, diretta da Johnson prima di entrare in politica e che ha forti legami con Downing Street.

Violate a Natale le restrizioni anti-Covid

Nel pezzo rivendica quanto scritto sulla riunione di Natale al n. 10. Un portavoce le avrebbe detto che “il Primo Ministro e la signora Johnson seguono sempre le restrizioni”, ma non ha negato l’affermazione. Aggiunge che Ali, madrina del figlio dei Johnson, Wilfred, “non ha risposto alle ripetute richieste di commento”.

Lo scorso Natale, Londra era soggetta alle restrizioni di livello 4, il che significa che le persone non avrebbero dovuto incontrarne altre, al di fuori delle loro famiglie, tranne che nelle bolle di sostegno e assistenza all’infanzia. Successivamente è stato rivelato che il ruolo, per il quale Ali Nimco viene pagata 350 sterline al giorno per circa due giorni di lavoro al mese, non è stato annunciato pubblicamente.

L’articolo fa pensare inoltre che Carrie Johnson, 33 anni, in attesa del secondo figlio, consideri la duchessa di Cambridge come una rivale.

“Un confidente mi ha detto che Carrie ha espresso amarezza per la capacità di Kate di ottenere articoli positivi e migliore pubblicità sulla stampa britannica”. ha scritto Prendergast. L’articolo conclude: “A molte persone, sembra un po’ strano che una donna di 33 anni specializzata in spin politico abbia una così evidente un’influenza sul processo decisionale. Non è eletta e, per molti versi, ciò è inspiegabile”.