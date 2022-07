Boris Johnson alla fine getta la spugna: come si è arrivati alle dimissioni. A ottobre il nuovo premier

Il premier Boris Johnson è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi e il nuovo premier entrerà in carica in autunno quando verrà eletto il nuovo leader del Partito Conservatore, che prenderà quindi il suo posto alla guida del partito e del governo. Queste le indiscrezioni dei media britannici.

Johnson avrebbe già comunicato la sua decisione alla leadership del partito, e il suo ufficio ha pubblicato già un comunicato in cui si annuncia che oggi il premier parlerà alla nazione.

I motivi delle dimissioni

Negli ultimi due giorni si sono dimessi oltre una quarantina tra ministri e sottosegretari del suo governo negli ultimi mesi al centro di diversi scandali tra cui il partygate (le feste organizzate durante il lockdown).

Il Partito Conservatore ha poi perso anche le recenti elezioni per sostituire alcuni deputati che furono costretti alle dimissioni per degli scandali sessuali. Negli ultimi giorni poi Johnson aveva scelto come coordinatore del partito un deputato già accusato di molestie. Insomma: la popolarità di BoJo all’interno del partito è al minimo storico e già un mese fa aveva ottenuto la fiducia solo per un soffio. Ora invece sembra che per Johnson sia arrivata l’ora di gettare la spugna.