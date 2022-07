Boris Johnson chi è: l’università, Londra, le gaffe, la Brexit e il lockdown. L’ascesa e il declino di BoJo

Boris Johnson ha sfidato a lungo le consuete regole della politica al punto che è difficile credere che abbia davvero lasciato la carica di PM. Gli scandali che avrebbero affondato altri politici su di lui sembravano non avere alcun effetto. Riusciva sempre a riprendersi. Le sue gaffe e i suoi errori sono diventati parte del suo brand.

La bbc.com fa un ritratto di BoJo, ripercorre i momenti della sua giovinezza fino alla carriera politica e scrive che in un’epoca di politici noiosi e simili a macchine, era considerato un “personaggio”: la chioma ribelle di capelli biondi e il muoversi in modo goffo è stata immediatamente riconoscibile anche da chi non aveva alcun interesse per la politica.

La sua immagine di amante del divertimento ed eternamente ottimista, unita alle formidabili capacità di leadership nella campagna elettorale, lo ha aiutato a conquistare parti dell’elettorato dei conservatori più tradizionali.

Ha vinto due mandati come sindaco di Londra, normalmente una roccaforte laburista, e nel 2016 ha contribuito a convincere milioni di persone a sostenere la Brexit nel referendum dell’UE. È diventato primo ministro nel luglio 2019 senza elezioni, ma quattro mesi dopo si è assicurato una storica vittoria schiacciante, ottenendo seggi in aree del paese che prima non avevano mai votato per il partito conservatore.

All’inizio del 2020, il suo dominio sulla politica britannica sembrava essere totale

Ma poi è arrivato il coronavirus. Una pandemia globale avrebbe messo alla prova qualsiasi leader e il governo di Johnson ha commesso la sua parte di errori, con il Regno Unito che a un certo punto aveva il tasso di mortalità più alto nei paesi sviluppati. Ma, alla fine, osserva bbc.com, non è stata la gestione del coronavirus a portare alla sua caduta. Erano, piuttosto, domande sul suo carattere e sulla sua idoneità a ricoprire alte cariche.

Per alcuni osservatori che da lungo tempo osservano la carriera di Johnson, la sua “caduta” non è stata una sorpresa.

In un articolo per l’Observer, il suo ex capo del Daily Telegraph, Sir Max Hastings aveva previsto che una premiership Johnson “quasi certamente rivelerà un disprezzo per le regole, l’ordine e la stabilità”. Alexander Boris de Pfeffel Johnson ha sempre avuto la tendenza a credere che le regole fossero per altre persone. L’incrollabile fiducia in se stesso, tuttavia, ha lasciato il segno.

Ha vinto una borsa di studio per frequentare Eton, probabilmente la scuola privata più prestigiosa d’Inghilterra, dove ha scoperto l’amore per i classici e ha iniziato a sviluppare il personaggio che sarebbe diventato così familiare nella sua vita da politico..

Ha frequentato l’Università di Oxford, dove ha realizzato la sua ambizione di diventare presidente dell’Union, un circolo che organizza dibattiti con votazione finale che risale al 1823 e antica palestra per i politici conservatori.

Ha fatto parte anche del famigerato Bullingdon Club, noto per il comportamento turbolento e da ubriachi dei suoi membri, tra cui il futuro primo ministro David Cameron.

Una volta laureato a Oxford è stato assunto come apprendista reporter al quotidiano Times, ma ha perso il lavoro dopo aver falsificato un preventivo, un episodio che in seguito aveva descritto come il suo “più grande casino”.

Tuttavia nel 1988 gli è stato assegnato il lavoro dall’allora direttore del Daily Telegraph, Max Hastings.

In qualità di corrispondente del Telegraph a Bruxelles, Johnson iniziò a ridicolizzare i regolamenti approvati dalla Commissione europea, sebbene molti dei colleghi giornalisti a Bruxelles ritenessero che le sue storie fossero esagerate e in alcuni casi del tutto false.

Nel 2005, alla BBC Desert Island Discs aveva detto: “Tutto ciò che ho scritto a Bruxelles aveva un effetto esplosivo sul Partito conservatore e mi ha dato questo strano senso di potere”.

Nel 1999 è diventato direttore dell’influente rivista di destra Spectator e due anni dopo ha finalmente raggiunto la sua ambizione di entrare in Parlamento.

Con i Tory che languivano in opposizione, l’allora leader Michael Howard desiderava sfruttare il potere da star del nuovo parlamentare a Henley, nell’Oxfordshire. Ma la carriera di BoJo come frontbencher, ovvero di parlamentare che detiene una carica presso il governo è stata di breve durata.

Nel 2004, Howard gli aveva ordinato di scusarsi con Liverpool per un articolo di Spectator che aveva attribuito parte della colpa del disastro di Hillsborough al comportamento dei tifosi di calcio della città.

È sopravvissuto all'”Operazione Scouse Grovel”, come l’ha soprannominata, solo per essere licenziato da Howard un mese dopo per aver mentito di non aver avuto una relazione con la giornalista Petronella Wyatt.

Nel giro di un anno era di nuovo alla ribalta, sotto la guida del nuovo leader dei Tory David Cameron. Ma era sempre di più visto come un comico e personaggio televisivo, anziché un serio candidato al potere.

Ha dovuto aspettare fino al 2007 per avere la possibilità di arrivare in vetta: quando Cameron lo ha scelto come candidato conservatore a sindaco di Londra. Johnson ha sorpreso tutti conquistando la vittoria su Ken Livingstone dei laburisti che sembrava imbattibile, e vincendo di nuovo quattro anni dopo.

La decisione di Johnson di unire le forze con la campagna pro-Brexit è stata un duro colpo per le speranze di Cameron di mantenere il Regno Unito nell’UE. Ma è stato visto come un momento rivoluzionario per la campagna pro-Brexit, gestita dallo stratega Dominic Cummings, un uomo che Cameron una volta aveva liquidato come uno “psicopatico in carriera”.

Johnson ha schierato tutte le sue formidabili capacità di leader nella campagna elettorale, anche se è stato oggetto di pesanti critiche per l’affermazione – stampata sul fianco di un autobus secondo cui il Regno Unito aveva dato all’UE 350 milioni di sterline a settimana, il che non ha tenuto conto della riduzione del Regno Unito.

Assassinio politico

Quando la sua squadra è emersa vittoriosa, era inevitabile che Johnson avrebbe ufficializzato la sua candidatura per sostituire l’uscente David Cameron come leader conservatore e primo ministro.

Ma la sua campagna è stata drammaticamente minata quando il collega e amico intimo Michael Gove ha ritirato il sostegno e ha deciso di candidarsi lui stesso alla leadership, dicendo che non pensava che Johnson fosse all’altezza della carica di primo ministro.

Fu un brutale assassinio politico, accolto con sgomento dai sostenitori di Johnson. Stava prendendo in considerazione la fine della sua carriera politica ma Theresa May, ha nominato Johnson ministro degli esteri.

Durante il suo mandato al Foreign Office, Johnson ha sostenuto una linea dura contro la Russia e ha espulso 23 diplomatici in seguito all’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal.

Nel 2018, ha lasciato il governo per protestare contro l’accordo Brexit di Theresa May, sostenendo che avrebbe portato la Gran Bretagna “allo status di colonia”.

È tornato al suo precedente lavoro ben pagato come editorialista per il Daily Telegraph, incappando immediatamente in polemiche e accuse di islamofobia dopo aver scritto che le donne musulmane che indossano il burka “sembrano cassette delle lettere”.

Fu un severo critico di May dietro le quinte e quando fu costretta a dimettersi, BoJo corse ancora una volta per diventare leader del suo partito. Quella volta ha avuto successo, costruendo un vantaggio imponente, non solo con i membri del partito conservatore – con i quali era sempre stato popolare – ma al contempo con i parlamentari conservatori.

I primi mesi nella carica si sono rivelati difficili mentre lottava per governare con la maggioranza del suo partito inizialmente minuscola, poi inesistente alla Camera dei Comuni.

Reclutò Dominic Cummings – considerato un piantagrane da molti conservatori – come il suo più stretto aiutante di Downing Street.

Per volere di Cummings, ha combattuto una guerriglia contro quei parlamentari che cercavano di bloccare la sua strategia per la Brexit, inclusi alcuni membri di spicco del suo stesso partito.

Portare a termine la Brexit

Con un’iniziativa audace e molto controversa, successivamente dichiarata illegale dalla Corte Suprema, ha tentato di prorogare o sospendere il Parlamento, dopo che i suoi tentativi di far passare un accordo sulla Brexit sono falliti prima della sua scadenza del 31 ottobre 2019.

Dopo due tentativi falliti di convincere i parlamentari a votare per le elezioni generali, nel dicembre 2019 aveva promesso di “Portare a termine la Brexit”, uno slogan inventato da Cummings.

La scommessa ha dato i suoi frutti ed è tornato al potere con la più grande maggioranza conservatrice dai tempi d’oro di Margaret Thatcher negli anni ’80.

Il suo accordo sulla Brexit è stato approvato e il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’UE. Sembrava che negoziare un accordo commerciale con l’UE sarebbe stato il primo compito fondamentale del suo governo. Ma nel giro di poche settimane, è stato inghiottito da una crisi divorante che pochi – meno di tutti Johnson – avevano previsto: la pandemia di coronavirus.

In una drammatica dichiarazione televisiva, ha annunciato un lockdown nazionale, una mossa senza precedenti in tempo di pace.

L’autoproclamato libertario e paladino del libero mercato stava ora ordinando alla nazione di rimanere nelle proprie case, chiudendo vaste aree dell’economia britannica e promettendo di spendere miliardi per sovvenzionare i salari dei lavoratori licenziati.

Nell’aprile 2020, lo stesso Johnson è risultato positivo al Covid e ha trascorso tre notti in terapia intensiva. Downing Street ha minimizzato la gravità delle sue condizioni, ma quando è stato dimesso il premier ha ammesso che “sarebbe potuta andare in modo diverso”.

Meno di tre settimane dopo, la sua fidanzata Carrie Symonds ha dato alla luce il loro primo figlio, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, Nicholas in omaggio ai medici che lo avevano curato in ospedale.

Il primo ministro, divorziato due volte, ha sposato Symonds nella Cattedrale di Westminster alla fine di maggio 2020.

La loro figlia Romy è nata a dicembre 2021. Symonds era una figura ben collegata dietro le quinte del Partito conservatore e la sua influenza ha avuto un inevitabile impatto su Cummings e sul team affiatato di ex funzionari del “Leave”, che ora erano al centro della macchina di Downing Street.

Quando il Regno Unito è uscito dalla pandemia, Johnson ha elogiato il successo del lancio del vaccino nel Regno Unito, che è stato il più veloce nel mondo, aiutando l’economia del Regno Unito a riaprire prima della maggior parte degli altri Paesi. Anche la disoccupazione di massa prevista da molti era stata evitata. Ma i suoi problemi politici cominciavano ad aumentare.

Nel maggio 2020, era stato al fianco di Dominic Cummings quando è stato preso di mira per un viaggio fatto nonostante il lockdown nella contea di Durham. Cummings fu costretto a lasciare Downing Street alla fine di quell’anno dopo aver perso una lotta per il potere con Carrie Symonds, e ora sembrava determinato a rimuoverlo dall’incarico.

In un’apparizione esplosiva davanti a un comitato ristretto, Cummings ha affermato che Johnson non era “adatto alla carica” di primo ministro e che migliaia di persone erano morte inutilmente perché aveva ritardato il lockdown e ignorato i consigli del comitato scientifico. Johnson era inoltre indagato per un costoso rinnovamento dell’appartamento di Downing Street dove viveva con la famiglia, inizialmente pagato da un donatore conservatore. Alla fine è stato autorizzato dal consigliere per l’etica professionale, Lord Geidt, che in seguito aveva rimproverato il PM per avere un rispetto “insufficiente” del ruolo: erano emerse nuove informazioni che nel corso dell’indagine non erano state rivelate.

Lord Geidt ha poi lasciato la carica, gli oppositori politici di Johnson ora lo accusavano di trasgressione e clientelismo, di essere un primo ministro con un apparente disinvolto disprezzo per le consuete regole di comportamento.

Questa impressione è stata suffragata dal tentativo di Johnson di riscrivere il codice disciplinare per i parlamentari così da poter aiutare il suo alleato Owen Paterson, che stava rischiando la sospensione per aver infranto le regole di lobbying. Johnson in seguito ha confessato che questo era stato un “totale errore”.

Ma il peggio doveva venire nel novembre 2021, quando il Daily Mirror, sostenitore dei laburisti, ha accusato Johnson di aver infranto le regole del Covid partecipando alle feste a Downing Street quando era vietato a tutti.

Circa una settimana dopo c’è stata un’altra bomba: sono emerse delle riprese video dello staff di Downing Street che rideva e scherzava sull’organizzazione di una festa di Natale. In seguito il Daily Telegraph ha rivelato che lo staff di Downing Street aveva tenuto delle feste con alcolici la notte prima del funerale del duca di Edimburgo. Johnson in seguito si è scusato con la regina.

Il PM e l’allora cancelliere Rishi Sunak e Carrie Johnson sono stati tra quelli multati dalla polizia per le feste durante il lockdown, mentre un rapporto schiacciante di Sue Gray ha messo a nudo una cultura di Downing Street di ubriachezza e disprezzo per le regole.

Johnson ha fatto del suo meglio per sembrare contrito in pubblico, dicendo ai parlamentari che aveva imparato le lezioni e aveva lanciato una riorganizzazione del personale ma ha continuato a insistere sul fatto di non aver infranto di proposito le regole del Covid. Ha affrontato un’indagine, il Gabinetto si è stretto con il primo ministro, ma un gruppo di conservatori appartenenti a diverse ali del partito, era giunto alla conclusione che doveva andarsene, tra la crescente rabbia dei cittadini.

Quando Johnson e sua moglie sono arrivati per la cerimonia di ringraziamento del Giubileo di platino della regina nella cattedrale di St Paul, si sono sentiti i fischi. È sopravvissuto a una mozione di fiducia nel giugno 2022, nonostante il 41% dei suoi parlamentari abbia votato contro di lui. Ma la vecchia magia ormai non funzionava più. L’ultima goccia per molti parlamentari è stata quando i ministri sono stati inviati a difendere il primo ministro a causa di un parlamentare accusato di molestie sessuali. Sono seguite dimissioni in massa da parte dei ministri, incluso il Cancelliere Rishi Sunak, e dopo 48 ore in cui ha ripetutamente promesso di “andare avanti con il lavoro” del governo, BoJo è stato costretto a confrontarsi con la realtà. La carriera sulle montagne russe di un politico che ha sfidato il potere per quasi quaranta anni alla fine è crollata.