Boris Johnson e bin Salman, l’amico di Renzi: come il Governo britannico si è interessato a una squadra di calcio

Anche su Boris Johnson si allunga l’ombra del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, l’amico di Matteo Renzi. Secondo quel che si dice a Londra e Giampaolo Scacchi riporta, Boris Johnson sarebbe stato coinvolto nel tentativo di Mohammed bin Salman di acquistare il Newcastle. Una delle migliori squadre di calcio inglese. Sembra che il principe ereditario abbia fatto delle pressioni sul Primo ministro britannico.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Mohammed Bin Salman lo avrebbe esortato a “rivedere e cambiare idea” riguardo la decisione “sbagliata” presa dalla Premier League. Accusata di aver bloccato l’acquisto del Newcastle United per 300 milioni di sterline.

Nel 2020, l’adirato principe ereditario aveva avvertito il primo ministro che se la decisione non fosse stata ribaltata le relazioni anglo-saudite sarebbero state compromesse.

Johnson aveva chiesto a Lord Eddie Lister, un esperto del Medio Oriente, assistente senior del N. 10 di esaminare la contestazione e Lister risposto che avrebbe “approfondito”.

Lo scorso luglio i sauditi si sono ritirati dall’accordo con il Newcastle – incolpando la Premier League. E scatenando la furia dei tifosi. Convinti che l’investimento da parte del ricco stato mediorientale potesse apportare un nuovo successo.

Johnson dalla parte dei fan

Johnson sembrava essere schierato con i fan e nelle ultime settimane si è ipotizzato che l’accordo potesse essere rilanciato.

Le nuove rivelazioni arrivano poco dopo che il Primo Ministro ha ordinato un’indagine sul modo in cui David Cameron ha esercitato pressioni sul governo. Per conto della società Greensill Capital, in cui sono coinvolti anche i sauditi.

In questi giorni è uscita una fotografia in cui Cameron e il finanziere Lex Greensill bevono tè accanto a un falò in un campo in Arabia Saudita. Quando hanno avuto un colloquio con Bin Salman. Cameron ha riferito che hanno parlato di diritti umani.

A febbraio, un rapporto del governo degli Stati Uniti ha concluso che nel 2018, Bin Salman – leader di fatto del paese – ha autorizzato il brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nell’ambasciata saudita in Turchia.

Funzionari del governo hanno ripetutamente sollecitato la Premier League a rilasciare i dettagli. In vista di una decisione che consenta l’acquisizione del Newcastle. Come mostrato dalle e-mail pubblicate sul sito di news Chronicle Live.

Lo staff del Department for Digital, Culture, Media and Sport ha richiesto un aggiornamento per il 21 giugno. Ma la Premier League ha risposto che “non c’è un termine fissato in cui prendere una decisione”.