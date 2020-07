Boris Johnson ha ribaltato la frittata sui morti per coronavirus nei ricoveri. Colpa delle case di riposo, ha detto, se tanti anziani sono morti di coronavirus.

In Gran Bretagna, nei primi tempi della pandemia, è successo come in Lombardia, riferisce Giampaolo Scacchi. Per svuotare gli ospedali e fare posto a nuove ondate di ricoveri, molti degenti sono stati trasferiti nelle case di riposo per anziani. Il risultato è noto: una strage.