Boris Johnson ha sposato Carrie Symonds in segreto nella cattedrale cattolica di Westminster, hanno già un figlio

Boris Johnson, primo ministro britannico, si è sposato da cattolico in gran segreto con la madre del suo ultimo figlio, Carrie Symonds. La data delle nozze era stata fissata al 30 luglio. Evidentemente l’hanno anticipata per evitare resse. È La terza volta che Johnson, 53 anni, si sposa. Carrie Symonds ha 33 anni.

Alla cerimonia, scrive Giampaolo Scacchi, erano presenti in tutto una trentina fra amici e parenti.

Il matrimonio è stato celebrato nella cattedrale cattolica di Westminster da padre Daniel Humphries, lo stesso che ha battezzato il figlio della coppia lo scorso anno.

La cosa colpisce se se pensa a quanto gli inglesi di classe alta siano fermi ai tempi di Elisabetta I quando si tratta di religione.

Per gli anglicani high church diventare cattolici non vuol dire convertirsi ma “passare a Roma”. L’ultimo predecessore cattolico di Boris Johnson, Thomas More, fu fatto decapitare da Enrico VII, lontano antenato della attuale ElisabettaII.

La sposa, Carrie Symonds , figlia di un giornalista che fu tra i fondatori e vice direttore dell’Independent, era in bianco ma senza velo. L’abito è della stilista Stella McCartney, figlia del Beatle Paul. La festa di nozze vera e propria si terrà nei prossimi mesi.

Per la cronaca Boris Johnson è il primo capo del governo britannico, dopo 200 anni, a sposarsi mentre è al potere.