MILANO – Per evitare qualsiasi possibile intralcio o proroga alla Brexit prevista per il 31 ottobre il premier britannico Boris Johnson ha intenzione di chiedere alla regina Elisabetta di chiudere il Parlamento fino al 14 ottobre, senza riaprirlo il 3 settembre come previsto dopo la pausa estiva.

La notizia arriva dalla Bbc ed è stata confermata dallo stesso Johnson: “I deputati avranno molto tempo per discutere della Brexit”, ha dichiarato il leader Tory.

Una mossa che esautora il Parlamento dei propri poteri e che non è piaciuta all’opposizione, ma non solo. Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, l’ha definita un “oltraggio costituzionale”: “Comunque si voglia presentare la cosa è ovvio che il proposito di sospendere il parlamento adesso è quello di fermare il dibattito dei parlamentari sulla Brexit”.

Stessi toni dal leader del Labour, Jeremy Corbyn, che ha definito la decisione un “oltraggio e una minaccia alla nostra democrazia”. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha twittato: “Sembra che Boris Johnson stia per chiudere il Parlamento ed imporre una Brexit senza accordo. A meno che i parlamentari si uniscano per fermarlo, la prossima settimana, oggi verrà ricordato come un giorno nero per la democrazia britannica”.

Johnson, dal canto suo, giustifica la richiesta di sospensione negando che si tratti di una mossa per impedire un dibattito sulla Brexit e favorire il no deal: “Serve ad andare avanti con i piani per far progredire il Paese”, ha dichiarato in tv. “Stiamo presentando nuove leggi su crimine, ospedali, istruzione. Ci sarà tutto il tempo dopo il vertice Ue del 17 ottobre per dibattere la Brexit”. Johnson ha confermato che il discorso della Regina che presenta il programma del governo si terrà il 14 ottobre.

Intanto sul web è stata subito lanciata una petizione contro la chiusura del Parlamento che in poche ore ha superato le 100mila firme. Mentre la sterlina britannica è crollata in borsa, perdendo oltre l’1% a 1,22 dollari e a 1,1 euro.

Fonti: Bbc, Ansa