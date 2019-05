Brexit, Theresa May apre a emendamento su un secondo referendum

LONDRA – Theresa May resta contraria a un secondo referendum sulla Brexit ma apre alla possibilità della Camera dei Comuni di votare su un emendamento che lo richieda. La May, durante un discorso pubblico ai deputati di Londra, ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” con cui tentare di uscire dall’impasse.

La nuova soluzione, secondo la leader conservatrice, rappresenta “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo. “Votare no in seconda lettura vorrebbe dire votare no all’uscita dall’Europa”, ha detto la premier Tory in un discorso a Londra per illustrare le sue aperture all’opposizione e “trovare un terreno comune in Parlamento” per attuare un’uscita concordata dall’Ue.

May ha sottolineato di aver sempre considerato il percorso verso l’uscita dall’Europa come “un compito enorme” dopo un risultato “chiaro, ma ravvicinato” nel referendum del 2016. “E’ stato più ancora difficile di quanto avessi previsto”, ha poi ammesso, aggiungendo di restare convinta in ogni modo che il miglior modo di attuare la Brexit sia “uscire dall’Ue con un buon accordo” e fissare le basi di una forte “partnership futura” coi 27. (fonte ANSA)