Brexit, c’è l’accordo. Dopo mesi di estenuanti negoziati, Regno Unito e Unione europea hanno trovato il compromesso finale per il libero scambio. Lo hanno annunciato fonti di Londra, in contemporanea con Bruxelles.

La fumata bianca arriva in extremis, alla vigilia di Natale, scongiurando l’incubo di un traumatico no deal.

L’intesa, racchiusa in un testo di circa 2000 pagine, entrerà in vigore dal primo gennaio 2021, scadenza della fase di transizione post divorzio, seppure soggetta alle ratifiche parlamentari.

Brexit, rispettate le promesse al popolo britannico

L’accordo di libero scambio definito oggi con l’Ue sul dopo Brexit rispetta “tutte le promesse fatte al popolo britannico” dal governo di Boris Johnson sul recupero della sovranità da parte del Regno Unito.

Lo sottolinea in una dichiarazione Downing Street, assicurando che il testo rispecchia la volontà popolare “espressa nel referendum” del 2016.

Secondo fonti europee citate dalla Bbc e fonti britanniche riportate da Sky News, ci sono ancora “diverse ore” di negoziato prima di poter annunciare un accordo definitivo.

“I dettagli sono spesso molto importanti. E stiamo ancora negoziando questi dettagli”, dicono. Gli ultimi “mercanteggiamenti” riguarderebbero i dettagli sulla pesca.

In base alle anticipazioni si va verso un compromesso reciproco che attribuirà ai Paesi Ue quote di pesca nelle acque britanniche non superiori al 25%, ma per un periodo di 5 anni e mezzo garantito; contro il 35% (ma per soli 3 anni garantiti) evocato finora da Londra.

Intanto il podio di fronte a Downing Street è pronto per l’annuncio del premier britannico Boris Johnson.

Brexit, le relazioni tra Regno Unito e Ue in 15 date: