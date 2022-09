Carlo III proclamato formalmente re. Il primo discorso: “Mamma un esempio, conto sull’amore di Camilla”

Carlo III è stato proclamato stamattina formalmente re negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall’Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta e dall’ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv.

Il primo discorso

Ieri Re Carlo III si è rivolto alla nazione per il suo primo discorso dopo la morte della Regina Elisabetta. “Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore”, ha detto. “Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita”, ha aggiunto Re Carlo utilizzando la stessa formula che sua madre usò 70 anni fa quando salì al trono.

Carlo ha parlato della regina scomparsa giovedì come della sua “amata madre” e ne ha messo in rilievo “lo spirito di servizio” e “la devozione” al suo dovere, ma anche il suo “calore” umano”. Non senza esprimere “gratitudine” nei suoi riguardi.

E ancora: “E’ un “momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”.

Carlo su Harry e Meghan

“Provo affetto per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano” ha aggiunto il sovrano.