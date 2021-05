Carriera nel pubblico impiego in Gran Bretagna, frasi in latino più di capacità: classismo inglese, ricerca scopre

Carriera nel pubblico impiego? Razza, cultura, classe sociale di provenienza sono decisivi in Gran Bretagna. Nel Regno Unito, riferisce Giampaolo Scacchi, chi lavora nel pubblico impiego e proviene da contesti svantaggiati, ha meno possibilità di fare carriera. E per progredire deve riuscire a padroneggiare delle “regole non scritte”.

La Commissione per la mobilità sociale (SMC) ha rivelato che quasi tre quarti degli alti funzionari provengono da ambienti privilegiati. Un quarto di chi svolge i lavori migliori ha frequentato le scuole private. L’analisi è stata condotta su oltre 300.000 dipendenti pubblici.