Coronavirus, in Spagna la vice premier Calvo (nella foto Ansa) ricoverata per crisi respiratoria: si attende l’esito del tampone

MADRID – La vicepremier spagnola, Carmen Calvo, è stata ricoverata in un ospedale di Madrid con una infezione respiratoria. Secondo fonti della vice presidenza citate da El Mundo, che dà la notizia, la politica è stata sottoposta al tampone per il coronavirus ed è in attesa dei risultati.

Secondo quanto scrive El Mundo, Calvo nell’ultima settimana è entrata in contatto con persone poi risultate positive al Covid-19, come le ministre Irene Montero e Carolina Dacias, e la moglie del premier Pedro Sanchez, Begona Gomez.

Coronavirus, i contagi in Spagna

In Spagna continua ad aumentare il numero di contagi e vittime da coronavirus. Sono almeno 33.089 in totale, dei quali 2.355 riguardano pazienti in terapia intensiva. I morti sono 2.182, con un incremento di 462 vittime nelle ultime 24 ore. (Fonti: Ansa, Agi, El Mundo)