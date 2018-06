ROMA – “A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l’ambasciatore di Francia in Italia”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ cominciata così una mattinata che ha visto l’improvvisa e clamorosa crisi delle relazioni diplomatiche fra Italia e Francia.

Faccia a faccia con l’incaricata dell’ambasciata francese, il ministro degli Esteri ha denunciato i “toni inaccettabili” usati a Parigi sulla vicenda, accuse che “compromettono le relazioni”. Moavero ha riferito che “ora la situazione va sanata”, auspicando che Parigi “assuma le iniziative del caso”.

A rafforzare la posizione italiana le parole del ministro dell’Interno Salvini in Senato. A parte le rivendicazioni d’orgoglio (“non accettiamo lezioni”) Salvini ha fissato una linea rossa nei rapporti: “Senza scuse ufficiali Conte fa bene a non andare a Parigi”, riferendosi al giro di incontri in agenda con gli omologhi europei del presidente del Consiglio.