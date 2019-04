MADRID – I socialisti sono in testa, ma per la prima volta l’estrema destra di Vox entra in Parlamento conquistando dei seggi. Si prospetta dopo le elezioni in Spagna un periodo di incertezza politica. Intanto l’affluenza al voto il 28 aprile è stata da record, con il 73,3% degli aventi diritto che si è recato alle urne, rispetto al 66.4% registrato nel 2016.

Stando ai primi risultati parziali, che confermato gli exit poll, la vittoria relativa va al Psoe di Pedro Sanchez seguiti dal Pp, i popolari guidati da Pablo Casado. La maggioranza però resta ancora un rebus e bisognerà attendere per capire se il Parlamento avrà la stabilità necessaria per governare. Stando ai calcoli della Tv spagnola sulla base di un sondaggio a campione, i socialisti del Psoe otterrebbero il 28,1% di preferenze, il PP il 17,8%, Ciudadanos il 16,1%. Seguono Podemos con il 14,1% e Vox con il 12,1%.

La formazione Vox, guidata da Santiago Abascal, ha evidentemente fatto centro fra chi era alla ricerca di un messaggio forte per la difesa dell’unità del Paese. Anche a dispetto dei timori che alcune posizioni radicali di Vox pure sollevano. “Una volta in parlamento, smusseranno i toni”, osservano in molti in queste ore. Da domani, secondo i primi exit poll, potrebbero arrivare ad avere 38 seggi nelle Cortes.

Al momento nessuna delle due possibili coalizioni ha quindi la maggioranza assoluta di 176 seggi. E a fare la differenza potrebbero essere ancora una volta gli indipendentisti catalani. Proprio in Catalogna tra l’altro gli elettori sembrano aver voltato le spalle all’ex presidente Carles Puigdemont, attualmente in esilio in Belgio: al suo Junts pel Catalunya, i catalani hanno preferito la sinistra repubblicana di Erc, più dialogante con Madrid, che è guidata da Oriol Junqueras, in carcere con l’accusa di dichiarazione illegale di indipendenza dopo il referendum del 2017. In base ai primi dati, il partito di Junqueras otterrebbe 13-14 seggi nel nuovo parlamento spagnolo, rispetto ai 5 di Puidgemont.