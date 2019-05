ROMA – Sono 29 i seggi destinati al Brexit Party di Nigel Farage alla prossima assemblea di Strasburgo: un numero che ne fa il più grande gruppo nazionale con la Cdu/Csu tedesca e subito davanti alla Lega. Il Brexit Party si attesta al 31,7%, seguito da LibDem al 20,5 (16 seggi), Labour al 13,6% (10 seggi), Verdi (12% e 7 seggi) e Tory (9,2% e 4 seggi).

La Lega, per numero di seggi, è il secondo partito in Europa e prima forza politica del futuro gruppo Alleanza europea dei popoli e delle nazioni. Primi nell’Ue sono i tedeschi della Cdu-Csu che dovrebbero raccogliere 29 seggi, mentre il Rassemblement di Marine Le Pen avrebbe conquistato 23 seggi, come En Marche di Macron. La Lega, secondo le stime del Pe, dovrebbe invece ottenere 24 seggi.

Farage sconvolge il quadro politico britannico. “Mai prima d’ora nella politica britannica un partito di appena sei settimane ha vinto un’elezione nazionale”, ha commentato Farage su Twitter. “Se la Gran Bretagna non lascia l’Ue il 31 ottobre, questi risultati saranno ripetuti alle elezioni generali. La storia è stata fatta. Questo è solo l’inizio”, ha aggiunto. (fonte Ansa)