ROMA – Matteo Salvini sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee 2019. Lo stesso segretario ha confermato la notizia, a margine di una conferenza stampa per la nascita del nuovo raggruppamento europeo in cui il Carroccio intende avere un ruolo di primo piano.

“La notizia è che stiamo allargando la famiglia e iniziamo a lavorare a un nuovo sogno europeo. Oggi per molti l’Europa è un incubo”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa ‘Verso l’Europa del buonsenso. I popoli alzano la testa’ con rappresentanti di partiti europei che non siedono con il raggruppamento in cui è la Lega, cioè l’Enf.

“L’obiettivo è diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso. Abbiamo l’obiettivo di vincere e cambiare l’Europa”. (fonte Ansa)