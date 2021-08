Eveline Dellai, l’attrice a luci rosse italiana e lo scandalo sessuale con il premier belga

Negli ultimi giorni è scoppiato uno scandalo sessuale in Belgio che coinvolge il premier Alexander De Croo per alcuni messaggini mandati a Eveline Dellai, attrice a luci rosse italiana. È Il libro I becchini del Belgio (pubblicato il 1 luglio 2021 dal giornalista di Newsweek Wouter Verschelden) a rivelare le chat tra i due, con la diretta interessata che dice di essere stata contattata più volte dall’attuale premier (sposato e con due figli).

I messaggi del premier belga a Eveline Dellai

Intervistata dal magazine online www.mowmag.com , è la stessa attrice nata a Villamontagna (Trento) nel 1993 a svelare alcuni particolari sulla vicenda. All’epoca dei fatti De Croo era già ministro delle Telecomunicazioni. “Mi ha contattato tanto tempo fa – spiega la ragazza -. Non so come ha fatto ad avere il mio numero personale, ma da quel suo numero mi ha contattato nel 2020. E non mi ha scritto solo una volta, mi ricordo che ci ha provato… tante volte”.

Si tratta di messaggi come: “Hey tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre… Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo lunedì 25?”. Lei non lo conosceva e ha scoperto solo tramite un amico, il produttore Denis Black Magic, che si trattava di un ministro.

Il racconto di Eveline Dellai

“Denis era innamorato di me – sottolinea la Dellai -. Perciò ha contattato De Croo. Ma io non lo sapevo! Non ero in Belgio e non mi interessava questa cosa, per cui l’ho dimenticata quasi subito. Ma un giorno ho litigato definitivamente con Denis, gli ho detto cosa penso di lui e poi l’ho cancellato dalla mia vita. Forse per questo si deve essere offeso e ha raccontato tutto questo alle mie spalle. Ma non so perché e cosa è successo tra di loro due”. “Forse perché era arrabbiato con me – conclude la ragazza -. Forse per una questione di soldi, davvero non lo so”.