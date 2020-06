ROMA – Ha speso 56mila euro di fondi pubblici per un corso sulle tecniche di comunicazione ai media e per questo motivo Katri Kulmuni, ministro della Finanze in Finlandia, si è dimessa.

Il ministro, che ha 32 anni, è la più giovane componente del governo e un astro nascente della politica in Finlandia.

Oltre alle dimissioni, la Kulmuni si è offerta di restituire i soldi spesi.

Quando ha saputo che il conto delle lezioni all’agenzia Tekir Oy era arrivato a 56mila euro si è tirata indietro.

“Solo questa settimana mi sono resa conto del costo complessivo di questa cosa e devo trarne la conclusione che non posso proseguire come membro del governo”, ha dichiarato la Kulmuni.

La premier socialdemocratica, Sanna Marin, ha accettato le dimissioni affermando che sostiene “una decisione che è stata sicuramente difficile”.

La Kulmuni resta comunque la leader del Partito di Centro, una formazione liberale che rappresenta i settori rurali del Paese scandinavo ed è uno dei cinque partiti che sostengono l’esecutivo.

E’ la seconda figura di rilievo che lascia il governo da dicembre dopo il premier socialdemocratico Antti Rinne.

Rinne si dimise da premier in Finlandia proprio su pressione del Partito di Centro di Katri Kulmuni.

In quel caso, aveva pesato lo sciopero delle Poste innescato da un piano di taglio delle retribuzioni di cui l’esecutivo era all’oscuro. (Fonte: AGI)