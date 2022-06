“Finlandia pronta a combattere se attaccata dalla Russia”. Se venisse attaccata, la Finlandia è pronta a combattere. Lo ha assicurato il capo di Stato maggiore dell’esercito di Helsinki, Timo Kivinen, commentando i rischi di minacce militari dalla Russia.

“Finlandia pronta a combattere se attaccata dalla Russia”

“Abbiamo sistematicamente sviluppato la nostra difesa militare esattamente per questo tipo di guerra che viene combattuta” in Ucraina, “con un uso massiccio di armi di potenza di fuoco, forze blindate e anche forze aeree”, ha spiegato il generale finlandese, citato dal Guardian.

“L’Ucraina è stata un boccone difficile da masticare – ha aggiunto – e lo stesso sarebbe la Finlandia”.

Finlandia e Svezia nella Nato, proseguono i negoziati

Intanto, sul piano diplomatico, proseguono i negoziati per consentire a Svezia e alla stessa Finlandia di entrare nella Nato. Passi avanti sono stati fatti, nonostante la contrarietà esplicita della Turchia (per l’aiuto ai profughi curdi da Ankara sospettati di terrorismo).

“Sono fiducioso che raggiungeremo un accordo sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Questa non è la prima volta che un alleato non è d’accordo con gli altri. Le decisioni si prendono per consenso, quindi siamo impegnati nel dialogo per risolvere le questioni sollevate dalla Turchia”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.