ROMA – Il co-presidente del partito di estrema destra tedesco AfD (Alternative fur Deutschland) Alexander Gauland ha minimizzato i 12 anni del nazismo e di Adolf Hitler paragonandoli a "un macchia di cacca d'uccello" nella storia tedesca, attirandosi le critiche del mondo politico e lo sdegno sui social media. Gauland, che guida il terzo partito tedesco, ha detto che i tedeschi si devono assumere la responsabilità del nazismo, ma che quei 12 anni sono solo "una macchia di cacca d'uccello" nella "nostra gloriosa storia".

Commentando la frase di Gauland, il segretario generale della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha scritto su Twitter che per Gauland e il suo partito “50 milioni di vittime di guerra, l’Olocausto e la guerra totale sono solo cacca d’uccello”; parole che a suo avviso rivelano “la vera natura” di un partito che finge di essere rispettabile. Katrin Goring-Eckardt, del partito dei Verdi, ha definito il commento “uno schiaffo” ai superstiti dell’Olocausto e ai loro discendenti.

Per il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, è “vergognoso” che il governo tedesco debba confrontarsi con una dichiarazione di un deputato del Bundestag come quella del leader di Alternative fur Deutschland (Afd), Alexander Gauland, sul nazismo durante il congresso federale dell’ala giovanile del partito di estrema destra. “Il governo tedesco respinge in modo assolutamente chiaro e inconfutabile ogni ridimensionamento del nazionalsocialismo”, ha aggiunto. Gauland aveva affermato che il nazismo di Hitler è stato “una cacca di uccello” nella lunga storia tedesca.