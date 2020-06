BERLINO – I tedeschi potranno tornare a viaggiare in Europa dal 15 giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, che precisa: “Non dobbiamo essere superficiali, la pandemia non è affatto finita”.

La Germania ha deciso di sostituire l’allerta con singoli avvisi per i 26 paesi partner dell’Ue, per i paesi associati dell’area Schengen, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e per la Gran Bretagna.

La fine delle cosiddette “liste di sconsiglio” entra però effettivamente in vigore per tutti i paesi che permettono l’ingresso ai concittadini europei e non lo limitano a causa della pandemia, ha inoltre spiegato Maas, sottolineando poi che ci sono ancora restrizioni nazionali in Norvegia e in Spagna.

Quest’ultima, dopo la seduta parlamentare di stamani a Madrid, ha deciso di prorogare le limitazioni fino al 21 giugno.

Maas ha infine annunciato che non vi saranno nuove operazioni di Stato per riportare indietro i turisti tedeschi, nel corso delle ferie estive, dopo il grande sforzo affrontato nei mesi scorsi, quando sono stati riportati a casa circa 240 mila cittadini federali, bloccati dalla pandemia in diversi paesi del mondo. (Fonte: Ansa).