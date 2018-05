PARIGI – La Francia mette in guardia l’Italia: “Rispetti gli impegni su debito e deficit o l’eurozona rischia”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

L’avvertimento arriva dal ministro dell’economia, Bruno Le Maire: “Tutti in Italia devono capire che il futuro dell’Italia è in Europa e da nessun’altra parte”, ha detto il politico, secondo il quale “se il nuovo governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, l’intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata”.

“Vedremo quali decisioni saranno prese dall’Italia – ha aggiunto Le Maire intervenendo ad un programma televisivo – io ribadisco quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per garantire la nostra stabilità comune. Tutti in Italia devono capire che il futuro dell’Italia è in Europa e da nessun’altra parte, e perché questo futuro sia in Europa ci sono regole da rispettare”.