REYKJAVIK – L’Islanda è diventata il primo Paese al mondo rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da oggi aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un’ammenda.

L’Islanda non è nuova a misure che promuovano l’uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi nove anni è stata al primo posto della lista dei paesi più avanti nella parità di genere stilata dal World Economic Forum.

Aggiunge il Sole 24 Ore:

«È il momento giusto per fare qualcosa di radicale – aveva dichiarato in precedenza Thorsteinn Viglundsson, il ministro dell’Uguaglianza e degli Affari sociali – : i diritti umani sono diritti uguali per tutti. Dobbiamo fare in modo che gli uomini e le donne godono di pari opportunità sul luogo di lavoro. È nostra responsabilità adottare ogni misura per raggiungere questo obiettivo». Nel mese di ottobre, migliaia di donne in tutta l’Islanda avevano abbandonato il posto di lavoro alla stessa ora (le 2,38) per protestare contro la differenza di paga rispetto agli uomini.