Johan Van Overtveldt, eurodeputato belga al giornalista: "Lui è gay..."

Un eurodeputato belga, l’ex ministro Johan Van Overtveldt, durante una conferenza stampa si gira verso i colleghi e sorridendo dice “Lui è gay” riferendosi a un giornalista che aveva chiesto la parola per fare una domanda. Il portavoce dell’eurodeputato poco prima aveva definito il giornalista “signora…”, ma il parlamentare ha poi corretto il suo collaboratore dicendo: “Lui è gay”, e si è poi lasciato anche scappare una risatina.

La frase in questione è stata poi ripresa su Twitter e in molti hanno commentato sdegnati definendo tali dichiarazioni “omofobe”, così come il giornale belga online Sudinfo. (Fonte: Ansa).