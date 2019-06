ROMA – In seguito all’attacco chimico a Salisbury con il Novichok, lo Special Air Service del Regno Unito, SAS, sposterà l’attenzione dall’ISIS a Putin.

La forza antiterrorismo inglese, tra le dieci migliori del mondo, potrebbe in breve tempo abbandonare la caccia all’uomo e gli attacchi in Medio Oriente per concentrarsi, attraverso operazioni di intelligence, sulla protezione rispetto alle minacce straniere. Secondo quanto riferito da alcune fonti a BBC Newnight, se il governo approverà, SAS e altri corpi cambieranno “rotta” spostando l’attenzione dallo Stato islamico e alle operazioni di controspionaggio per proteggersi dalla Russia.

Alla base del cambiamento di priorità, sempre secondo le fonti, ci sarebbero inoltre delle questioni finanziarie e le modifiche riguarderanno anche lo Special Reconnaissance Regiment (SSR) e Special Boat Services (SBS).

Dopo quasi 20 anni di caccia all’uomo in Medio Oriente e Afghanistan, le nuove missioni comporterebbero scontri meno diretti. L’iniziativa prevede una cooperazione più stretta con le agenzie di intelligence alleate e con l’MI6.

I massimi dirigenti militari ritengono che la Russia abbia utilizzato efficacemente il GRU, Servizio Segreto militare russo, in Ucraina, Siria e Africa. Il governo britannico ritiene che il GRU sia responsabile dell’attacco di Salisbury avvenuto lo scorso anno, in cui Sergei Skripal e la figlia sono stati avvelenati con l’agente nervino novichok. Un alto ufficiale ha detto a BBC Newsnight:”In questo momento o non si fa nulla o si intensifica. Vogliamo espandere questo spazio competitivo”. Fonte: Daily Mail.