ROMA – Macron, il presidente francese, si vendica della infelice invasione di campo del vice premier italiano Luigi Di Maio. Air France ha mandato a gambe all’aria il progetto di salvataggio di Alitalia, che vedeva la compagnia di bandiera francese come uno dei partner fondamentali. Lo rivela Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore.

Di Maio e Di Battista, in crisi di consensi in Italia proprio sotto elezioni, si erano inventati, loro o chi li ammaestra, la guerra alla Francia

Occasione d’oro per Emmanuel Macron, a sua volta in gravi difficoltà, non solo per l’emergenza gilet gialli ma anche per la sua propria caduta di consensi, ancora più grave di quella del M5S.

Quello che si può pensare di Di Maio, Di Battista, Casaleggio e seguaci non si può scrivere.

La serie di attacchi alla Francia li copre di quel che meritano. Però anche il forsennato scodinzolare di esponenti del Pd ai piedi del presidente francese è abbastanza imbarazzante.

Senza scavare nella storia patria, che ci vede da mille anni poco più di una colonia francese, da Carlo Magno a Napoleone, basta pensare a quello che ha combinato Berlusconi per tenere buono Sarkozy (nel silenzio colpevole o ignorante della sinistra) e prima ancora facendoli dilagare nell’energia, nelle banche, nelle assicurazioni per rendersi conto che ancora oggi i francesi ci considerano poco più di una loro succursale.

Noi facciamo le stronzate, loro pronti col bastone per mandarci a cuccia. L’articolo di Gianni Dragoni è preciso e puntuale.

Dragoni scrive infatti che la mossa di Parigi di sfilarsi dall’accordo con Alitalia ha gelato chi sta negoziando l’alleanza tra Ferrovie dello Stato e un partner industriale per dare un futuro alla compagnia italiana. La decisione, secondo quanto scrive il giornalista del Sole 24 Ore che ha avuto modo di consultare fonti ufficiali francesi, è dovuta a motivi politico-istituzionali in seguito al richiamo a Parigi dell’ambasciatore a Roma.