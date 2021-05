Margaret Thatcher e la “battaglia” del tè con la Regina Elisabetta: quella volta che….

Sembra che Margaret Thatcher, ex primo ministro britannico, una volta abbia “allontanato la regina” per preparare personalmente il tè a Balmoral. Balmoral è il castello delle vacanze estive della Regina Elisabetta. A raccontare l’aneddoto è Susannah Constantine, guru della moda. Per otto anni ha frequentato David Linley, il nipote della regina e figlio della principessa Margaret.

La “battaglia” del tè tra Margaret Thatcher e la Regina Elisabetta

Susannah Constantine ha spiegato di aver assistito al curioso incontro negli anni Ottanta, durante un’estate a Balmoral. L’ex Primo Ministro “voleva avere il controllo” ed era “incredibilmente prepotente”. Constantine ha raccontato che il royal party era in un capanno da pesca, sul terreno del castello scozzese, e Sua Maestà aveva intenzione di servire il tè agli ospiti. “La regina voleva versare del tè a tutti e ricordo che Margaret Thatcher l’ha quasi allontanata per sostituirla nel compito” ha detto alla rivista People.

Il riferimento della serie tv The Crown

In uno degli episodi della quarta stagione di The Crown c’è la prima visita di Margaret e Denis Thatcher al castello scozzese, avvenuta nell’agosto 1979, in cui sembra che la Lady di ferro “fallisca” il cosiddetto “test di Balmoral”.

Sebbene l’episodio della serie tv non sia completamente attendibile, sembra che l’allora Primo Ministro avesse comunque definito la prima visita come andare in “purgatorio”, secondo il biografo della regina Ben Pimlott, e si sarebbe accordata per partire il prima possibile.