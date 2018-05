Markus Ferber, l’eurodeputato tedesco: “La troika dovrebbe invadere l’Italia”

ROMA – Un deputato europeo della Csu tedesca, Markus Ferber [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , ha evocato la possibilità di un’invasione di Roma da parte della Troika in caso di salvataggio finanziario dell’Italia causato dall’attuale situazione politica e delle tensioni sui mercati. “Lo scenario peggiore sarebbe quello dell’insolvenza dell’Italia. Poi la troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il ministero delle Finanze”, ha detto Ferber alla televisione tedesca Zdf.

Dopo le prime pagine di alcuni settimanali tedeschi e le parole del commissario Ue al Bilancio Oettinger, ora è Ferber ad alimentare la tensione tra l’Italia e la Germania.

Ferber tuttavia è sembrato escludere che il fondo salva-Stati ESM (European Stability Mechanism) abbia risorse sufficienti per salvare l’Italia: “Il debito italiano è aldilà delle nostre capacità europee”.