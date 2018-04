SARAJEVO – Una nuova rotta si è aperta per i migranti diretti nell’Unione europea, a confermare che chiudere le frontiere serve a poco: si tratta della rotta bosniaca, che sta destando non poco allarme in Slovenia.

Fra gennaio e marzo, spiega Il Piccolo di Trieste, è aumentato il numero di persone bloccate in Croazia, e questo nonostante l’Ungheria abbia sbarrato i confini e la stessa babbia rafforzato i controlli alla frontiera serba. La ministra slovena degli Interni, Vesna Gyorkos Znidar, spiega questi flussi con una nuova rotta attraverso la Bosnia, Paese solo lambito dalla crisi migratoria di tre anni fa.

Secondo i dati riportati dal Piccolo, sono duemila i migranti fermati nel Paese o respinti mentre tentavano di entrarvi attraverso il Montenegro o la Serbia da gennaio a metà aprile. Una cifra significativa, nota il quotidiano triestino, se si pensa che le cifre sono praticamente raddoppiate rispetto al 2017. E secondo il ministro bosniaco della Sicurezza Dragan Mektić, il numero di coloro che tentano “di raggiungere l’Ue dalla Turchia via Grecia, Albania, Montenegro e Bosnia” potrebbe aumentare di molto nei prossimi mesi.

Nel frattempo, sottolinea Il Piccolo,