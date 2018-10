ROMA – Il vicepremier Matteo Salvini risponde alla Germania sui migranti: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti”, ha detto il ministro dell’Interno in merito all’ipotesi circolata nei giorni scorsi di voli charter dalla Germania all’Italia.

Nel Paese sono oltre 40mila i migranti arrivati lì dopo essere entrati in Europa passando dall’Italia, in Francia altri 15mila. E ad ottobre la Germania vorrebbe accelerare i rientri in base al Trattato di Dublino e sta organizzando aerei da mandare in Italia carichi di migranti. Il primo volo sarebbe previsto già in settimana.