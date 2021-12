Olaf Scholz nominato cancelliere in Germania. Ovazione per Merkel in Parlamento, che lascia dopo 16 anni (Foto Ansa)

Olaf Scholz è il nuovo cancelliere tedesco: con 395 su 707 voti il leader socialdemocratico è stato eletto dal Bundestag, il parlamento tedesco. Gliene servivano 369. Scholz è stato quindi nominato cancelliere dal presidente Frank-Walter Steinmeier a Berlino al castello di Bellevue.

In Germania si chiude così dopo 16 anni l’era Merkel. A 63 anni, Scholz è il quarto cancelliere dell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder.

Dopo l’elezione al Bundestag e la nomina al Quirinale tedesco, ci sarà il giuramento in Parlamento.

Olaf Scholz e la coalizione “semaforo”

Olaf Scholz guiderà la coalizione cosiddetta “Semaforo”, costituita da Spd, Verdi e Liberali dopo aver vinto le elezioni l 26 settembre. Dopo 16 anni al governo, l’Unione (Cdu-Csu) andrà all’opposizione.

Scholz, ex segretario generale della Spd, ex ministro del Lavoro nel primo governo Merkel ed ex sindaco di Amburgo, è il nono cancelliere tedesco del dopoguerra, e il primo socialdemocratico dopo 16 anni.

Nel suo programma ci sono investimenti per portare la Germania fuori dall’era dei combustibili fossili entro il 2030 e per modernizzare tecnologicamente il Paese.

Ma anche l’abbassamento dell’età per votare a 16 anni e la legalizzazione della cannabis, il progetto di alzare a 12 euro l’ora il salario minimo (attualmente è di 9,6 euro l’ora) e di abbassare il prezzo degli affitti costruendo nuove abitazioni.

Sul piano della politica estera, invece, Scholz ha promesso continuità con l’europeismo e la fedeltà all’alleanza atlantica che hanno contraddistinto i governi di Merkel.

Ovazione al Bundestag per Merkel

Un lungo applauso con ovazione ha salutato Angela Merkel al Bundestag, all’inizio della seduta parlamentare, nel corso della quale è stato eletto Scholz.

Merkel ha chiarito che non cercherà nuovi ruoli politici. Non è nemmeno più membro del Parlamento: ha osservato il voto di fiducia per Scholz dalla tribuna degli ospiti.

Nelle scorse settimane, aveva detto che “prenderà del tempo per leggere e dormire e poi vedremo che cosa succederà”.