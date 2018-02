ROMA – Non si chiede più – lo volevano i paesi del Nord Europa – l’abolizione dell’ora legale, ma solo “una valutazione approfondita” sul cambio biannuale dell’ora. E’ questo ciò che chiede il Parlamento Ue sul fronte dell’ora legale. La risoluzione approvata oggi dagli eurodeputati è stata modificata con degli emendamenti che ne hanno limitato la portata. Non si chiede più, quindi, alla Commissione Ue di proporre l’abolizione del “cambiamento semestrale”, ma solo di studiare la questione, e, “eventualmente proporre una modifica” della direttiva Ue del 2000, che regola l’alternanza tra ora legale e solare nella Ue.

E’ durata dunque lo spazio di un annuncio la minaccia di tagliare un’ora di luce in più d’estate, minaccia più sentitamente avvertita alle basse latitudini del sud Europa. La prima proposta di risoluzione adduceva motivi di salute (l’interruzione arbitraria dei ritmi circadiani), riportava studi scientifici scettici sui vantaggi dello spostamento orario, rilevava invece “effetti negativi sulla salute umana, l’agricoltura e la sicurezza della circolazione stradale”. Non va trascurata, per i paesi del Sud come l’Italia, la questione economica e cioè il risparmio energetico indotto dall’ora legale.