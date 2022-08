Orban licenzia la capa del meteo. Il governo dell’Ungheria, l’esecutivo guidato da Viktor Orban, oggi ha licenziato la presidente del servizio meteorologico nazionale e il suo vice, dopo che previsioni del tempo, rivelatesi sbagliate, avevano consigliato sabato di posticipare uno spettacolo di fuochi d’artificio per il timore di temporali.

Orban licenzia la capa del meteo

Il ministro per la Tecnologia, Lazlo Palkovics, nelle cui competenze rientra anche il servizio meteo nazionale (Nms), ha sollevato la presidente di quest’ultimo, Kornelia Radics, e il suo vice, Gyula Horvath, dai loro incarichi senza fornire un motivo.

Annullati i fuochi d’artificio per l'”Ungheria Stato Millenario”

Ma l’annuncio arriva un giorno dopo che il governo è stato subissato di critiche per aver sospeso sabato l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio a Budapest per celebrare “l‘Ungheria Stato millenario” per i timori legati al tempo. Lungo il Danubio si erano radunate per assistere migliaia di persone, che hanno dovuto far ritorno a casa.