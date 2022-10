Si è garantito la successione a Liz Truss per la leadership del Partito Conservatore britannico di maggioranza. E si appresta a entrare oggi automaticamente a Downing Street come nuovo premier del Regno Unito. Il primo di radici familiari indiane e di fede induista.

Sunak, 42 anni, è un ex banchiere. Già cancelliere dello Scacchiere (ossia ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, ha avuto la via spalancata dall’annuncio in extremis del ritiro della ministra Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in corsa fino dopo la rinuncia di Boris Johnson. Mordaunt entrerà nel suo governo.

Rishi Sunak ha origini indiane ed è induista

Educato in una delle scuole private più prestigiose del Regno Unito, Sunak vanta un curriculum in cui ci sono due lauree presso l’Università di Oxford e quella di Stanford e un periodo di lavoro presso la banca di investimento Goldman Sachs. Proprio da qui, l’ex ministro ha cominciato a costruire la sua fortuna personale che si è ingigantita con gli hedge fund. Quando era ministro della Finanze giurò su Bhagavad Gita, un veterano della religione indù.

Nipote di indiani nati nel Punjab e figlio di genitori emigrati nel Regno Unito dall’Africa orientale, Sunak è convolato a nozze nel 2009 con Akshata Murty, nata in India come i suoi nonni e figlia di un magnate di software informatici. La coppia vanta un patrimonio di circa 730 milioni di sterline, quasi il doppio del patrimonio di re Carlo III e della consorte Camilla.

Sunak, finora non ha mai evitato di ostentare la sua ricchezza. L’ha invece spesso mostrata come simbolo del successo di un giovane britannico figlio di immigrati indossando abiti eleganti e comprando case e ville dal valore esorbitante. Per lui, essere ricco è una forma di riscatto sociale contro il razzismo subito non appena arrivato in Gran Bretagna.

Nella sua villa ha una mega piscina il cui riscaldamento costa 14mila sterline l’anno. Quasi sei volte la bolletta energetica di una famiglia media britannica, scrive il Guardian.

Laburisti chiedono elezioni (sono in testa nei sondaggi)

L’opposizione laburista ha da parte sua già cominciato ad attaccare Sunak. Rilanciando la richiesta di elezioni anticipate – suicida al momento per i Tories, sondaggi alla mano – come unica risposta “al caos” e alla crisi economica. E imputando all’ex cancelliere di non avere un pieno mandato democratico, al di là della legittimità costituzionale della designazione a prossimo premier in quanto terzo leader del partito di maggioranza da inizio legislatura.