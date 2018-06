Russia, la guerra totale alla Gran Bretagna con fake news e hacker

LONDRA – La Russia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] starebbe conducendo “una guerra totale” alla Gran Bretagna utilizzando le stesse tattiche del KGB durante la Guerra Fredda.

Secondo lo studio, per Vladimir Putin prendere di mira l’Occidente con fake news e hacking.

Il Cremlino sta usando hacker, troll, dimostranti pagati e disinformazione come parte di un tentativo di destabilizzare l’Occidente, dichiara lo studio di Bob Seely, esperto di Russia e deputato tory.

Seely ha paragonato il metodo a una matrioska con almeno 50 strumenti del potere statale che vengono utilizzati per interferire all’estero e ha inoltre avvertito che la strategia di guerra moderna di Putin minaccerà la Gran Bretagna “negli anni a venire”, scrive il Daily Mail.

“Dalle fake news volte all’Europa alla propaganda di RT (canale satellitare russo diffuso a livello mondiale) e dall’occupazione della Crimea alle strade di Salisbury, la Russia sta conducendo in Occidente e sullo stesso popolo russo, un tipo di conflitto molto moderno”, ha spiegato Seely.

“Le attuali tattiche di Putin devono molto alle misure praticate dal KGB durante la Guerra Fredda, mirate a sovvertire la verità per indebolire la fiducia nelle istituzioni. Cercano di demoralizzare e dividere”.

Seine sostiene che Putin e i suoi amici ritengono che il sistema occidentale, basato sullo stato di diritto e sui diritti umani universali, sia “antitetico alla Russia e che l’Occidente sia un avversario”.