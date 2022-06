Guerra in Ucraina, secondo la Russia “l Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei confini, non c’è più. E non lo sarà più. Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più”. A dirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista a Sky News Arabia.

Kiev: “Colloqui di pace con Mosca riprenderanno a fine agosto”

E mentre la Russia vuole apertamente cambiare i connotati dell’Europa, Kiev parla della possibilità di riprendere i colloqui di pace. Il capo della squadra negoziale con la Russia sulla guerra, David Arahamiya, ha infatti affermato che l’Ucraina potrebbe riprenderli a “a fine agosto” dopo aver concluso una controffensiva in varie parti del paese. “Non vogliamo condividere i nostri piani con i russi ma penso che condurremo una controffensiva in alcuni luoghi” ha spiegato Arahamiya.

I colloqui con i russi sono stati sospesi di fatto ad Istanbul il 29 marzo.

Olena Zelenska: “Io bersaglio numero 2 Mosca? I russi sono capaci di tutto”

In queste ore ha parlato anche Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Zelensky. La first lady ha risposto ad una domanda del Guardian sul fatto di essere l’obiettivo numero due della Russia: “Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero capaci di tutto. Ho la sensazione di trovarmi in una realtà parallela”, ha affermato la Zelenska.