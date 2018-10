ROMA – “L’incontro tra Saviano e Macron? Spero solo che non si siano fatti un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente...”. E’ la battuta del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini a un convegno dell’Ugl su “Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni”, alla presenza di Marine Le Pen.

Matteo Salvini commenta così l’incontro avvenuto lo scorso 5 ottobre tra i due all’Eliseo: “Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriamo solo che Emmanuel non ce lo rimandi indietro come fa con gli immigrati. Libertè, pubblicitè, tienilote…”.

Salvini ha parlato poi dell’alleata Marine Le Pen, presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National: “Sono convinto che presto toccherà anche a Marine in Francia. Lo auguro ai francesi che non si meritano Macron”.

La Le Pen ha però ridimensionato le ambizioni di Salvini, intenzionato a voler fare una lista unica di partiti sovranisti alle prossime elezioni europee: “Ovviamente non può esistere una lista unica” dei sovranisti alle prossime elezioni europee, “ognuno deve portare al Parlamento europeo rappresentanti che siano capaci di difendere i propri interessi”.

La Le Pen ha proseguito: “Lavoreremo perché ci sia un’alternanza, Ppe e Pse non sono mica lì per diritto divino: c’è molto lavoro davanti a noi facilitata dalla coerenza che è nostra e pensiamo che l’alternanza vada allargata a tutti coloro che condividono nostri valori come liberta’ diritto alla dignita’, al lavoro e alla sovranità”. La Pen ha quindi auspicato che una forza parlamentare “più potente e che rappresenti la maggioranza per poter attuare questa rivoluzione democratica e pacifica cui aspiriamo”.