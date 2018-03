ROMA – Bruciare la foto dei reali in pubblico non è un atto di violenza ma una critica politica che rientra nella libertà di espressione, e non può quindi essere punita. La Corte europea dei diritti umani ha infatti stabilito che la Spagna ha violato la libertà d’espressione di due cittadini condannandoli a 15 mesi di prigione (poi convertiti in una multa di 2.700 euro) per aver dato fuoco alla fotografia della coppia reale durante una manifestazione tenutasi a Girona nel 2007 in occasione della visita del Re di Spagna.

I giudici affermano che l’atto sia da considerare “come una critica politica all’istituzione monarchica, e in particolare al Regno di Spagna, piuttosto che un attacco personale ai reali”. La Corte osserva inoltre che l’atto in questione non è stato “un incitamento all’odio o alla violenza”.