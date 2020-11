Tasse e auto elettriche. Avete mai pensato a un calo del gettito fiscale causa minore consumo benzina e a nuove tasse per compensarlo?

Giampaolo Scacchi. Le Auto elettriche e nuove tasse. Calano le accise sul carburante, i governi di tutto il mondo cercheranno un modo per compensare la perdita, avverte. Le accise su benzina e gasolio al distributore rendono allo Stato 27 miliardi di euro all’anno. Più caleranno i consumi, più quella fonte, che rappresenta quasi il 5% delle entrate fiscali dello Stato italiano.

Lo stesso incubo si pone alle autorità fiscali britanniche. Per colmare un possibile buco fiscale di circa 40 miliardi (27, come da noi, sul carburante, altri 7 da tasse in base all’inquinamento dei modelli, più altri spiccioli) dovuto al passaggio alle auto elettriche, Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere, cioè ministro dell’Economia britannico, sta valutando un piano in cui agli automobilisti verrà addebitato un costo per ogni miglio o chilometro percorso.