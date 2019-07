Theresa May e il braccialetto di Margaret Thatcher da 40mila sterline: è lei che lo ha acquistato all’asta?

ROMA – Theresa May potrebbe essere il misterioso acquirente che per aggiudicarsi all’asta di Christie’s un braccialetto appartenuto a Margaret Thatcher avrebbe speso 40.000 sterline. L’ex primo ministro May mentre salutava davanti al 10 di Downing Street al polso indossava un bracciale simile: d’oro e con pietre dure.

La Thatcher portava lo stesso tipo di bracciale – con gemme cabochon colorate, un regalo del marito Denis – in diverse occasioni del mandato come primo ministro: il primo giorno dell’incarico nel 1979, quando ha dato il benvenuto a Mikhail Gorbachev a Chequers nel 1984 e quando ha incontrato Nelson Mandela a Downing Street nel 1990.

Insieme ad un anello in oro e ametista – anche questo un regalo di Denis – il braccialetto faceva parte dei gioielli che indossava per le foto ufficiali. Due mesi fa, il bracciale è stato venduto all’asta da Christie’s insieme ad altri 169 oggetti personali per celebrare il 40° anniversario della sua elezione come Primo Ministro donna del Regno Unito il 3 maggio 1979.

Il braccialetto aveva un prezzo base d’asta di 2.500 sterline ma dopo una guerra al rialzo è stato venduto per 40.000 sterline. Christie’s ha riferito di non avere nessuna informazione sull’acquirente e il nome è rimasto misterioso ma potrebbe essere la May, l’unica altra donna a diventare primo ministro della Gran Bretagna. (Fonte: Daily Mail)