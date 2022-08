Controffensiva ucraina in Crimea contro la flotta russa nel Mar Nero (Ansa)

Ucraina, controffensiva aerea con i droni in Crimea. Altri attacchi di droni contro obiettivi russi sono stati segnalati in Crimea e in altre parti occupate dell’Ucraina, secondo quanto scrive la Bbc.

Mentre Mosca denuncia che l’esercito ucraino ha usato agenti chimici contro le truppe russe.

“Il fumo si alza sopra il quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli”, ha riferito questa mattina l’emittente pubblica ucraina Suspilne, citando i media locali e pubblicando video dalla scena.

Media russi: “Gli ucraini usano agenti chimici”

I media russi hanno affermato che ieri è stato sventato un attacco contro un porto nella parte occidentale della Crimea. I video girati in Crimea mostrano la difesa aerea russa che intercetta obiettivi nei cieli di Sebastopoli, Yevpatoriya e Zaozerne. Le autorità di occupazione russe hanno affermato che si trattava di droni ucraini.