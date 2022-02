Ucraina, linea diretta Macron-Putin per risparmiare i civili. In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato oggi a “sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni”. Lo ha reso noto una fonte dell’Eliseo.

Ucraina, linea diretta Macron-Putin per risparmiare i civili

Nella telefonata, Putin ha dato “il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione”, come proposto da Macron.

Ma un accordo con l’Ucraina sarà possibile solo dopo la “smilitarizzazione e de-nazificazione” di Kiev, “quando avrà assunto uno status neutrale“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.

Putin pretende il riconoscimento della Crimea: “E’ russa”

Altra condizione posta da Putin per mettere fine al conflitto in Ucraina è il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo.

Il presidente russo ha accusato i soldati “nazionalisti ucraini” di utilizzare “i civili come scudi umani”, collocando intenzionalmente armi d’attacco in zone residenziali.

La telefonata di oggi nella quale Vladimir Putin si è impegnato con Emmanuel Macron a risparmiare i civili e a tenersi in contatto nei prossimi giorni per evitare un aggravarsi della situazione è stata fatta dal presidente francese “su richiesta del presidente ucraino Voloymyr Zelenski e tenendo conto della situazione umanitaria”. Lo rendono noto fonti dell’Eliseo. Macron ha successivamente riferito il contenuto della telefonata con il capo del Cremlino al presidente ucraino, come chiesto dallo stesso Zelenski.