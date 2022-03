Matteo Salvini arriva in Polonia e viene contestato. Il leader della Lega è stato contestato al suo arrivo alla stazione Przemysl, la cittadina ad una decina di chilometri al confine con l’Ucraina.

Cosa è successo

Il sindaco della città Wojciech Bakun ha prima ringraziato l’Italia e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi a Salvini ha detto: “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo”. Anche un gruppetto di italiani ha contestato il leader leghista urlando: “Buffone”. Salvini non ha voluto rispondere dicendo di essere lì per portare “aiuti e la pace”. “Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca – ha replicato Matteo Salvini dopo la contestazione alla stazione di Przemysl – siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra”.

Le parole di Salvini

Poco prima del viaggio in un incontro con i parlamentari della Lega, Salvini ha evidenziato che “l’urgenza è fermare il conflitto. Dobbiamo fare di tutto per fermare la guerra. La pace non è mai fuori moda”. L’obiettivo del leader della Lega è “organizzare un’accoglienza efficace delle famiglie ucraine con particolare riferimento a quelle con bimbi anche in età scolare”, come rende noto il Carroccio. “Dobbiamo garantire scuola, cure, casa e assistenza alle famiglie che stanno arrivando con particolare riferimento ai bimbi” ha precisato ai parlamentari.